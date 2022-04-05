«كل يوم قصة» يستعرض أهمية «النية»: حققت المعجزات

استعرض الداعية شريف شحاتة، مسألة «النية»، وذلك في برنامجه «قصة كل يوم مع شريف»، المذاع على شاشة «الوطن»، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أهمية النية في أي عمل يقوم به المؤمن تقربًا لله سبحانه وتعالى.

يجب على المؤمن وضع النوايا قبل الصلاة

وأشار «شحاتة» إلى أنه يتوجب على المؤمن وضع النوايا قبل الصلاة أو الصوم أو قراءة قرآن، لافتًا إلى أن النية أهم طريق للحصول على الحسنات والفوز بالجنة، مع حضور القلب والخشوع في الطلب من الله سبحانه وتعالى.

وأوضح الداعية شريف شحاتة، أن العبد يأخذ كتابه يوم القيامة بيمينه فيجد به حج وزكاة وصوم وصدقة، فيقول يارب إنى لم أحج ولم أعتمر أو أجاهد، فيذكره الله سبحانه وتعالى بأنه قال في الدنيا لو أن لي مال لقضيت الحج وتصدقت، فيقول العبد نعم قلت، فيقول الله سبحانه وتعالى لقد اطلعت على نيتك فوجدتك صادقًا فيها فكتبت لك ثواب ما تمنيت.

وأضاف «شحاتة» أن الحسن البصري قال خلد أهل الجنه في الجنه وأهل النار في النار بالنيات، مطالبا بإخلاص النيه وقراءة كتاب رياض الصالحين لتعلم ثواب ونيات فضائل الأعمال، خاصة أن النوايا تتعدد وتتنوع بين فروض الله سبحانه وتعالى من صوم وصلاة وقيام وزكاة وحج وعمرة.