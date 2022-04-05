شركات السياحة: 80% من الشركات نظمت برامج عمرة اقتصادية خلال رمضان

قال وجيه القطان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية إن 80% من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة خلال شهر رمضان الجارى اختارت تنظيم البرامج الاقتصادية ، فيما فضل 20% تنظيم برامج فئة 4 و5 نجوم.

ولفت القطان إلى أن قيام غالبية الشركات بتنظيم البرامج الإقتصادية يعود فى المقام الأول إلى عدم الرغبة فى تحميل المعتمرين أعباء مالية كبيرة، بعد الزيادات التى طرأت على أسعار برامج العمرة مؤخرا، وتابع قائلا إن البرامج الاقتصادية التى يتم تنظيمها للمعتمرين حاليا هى برامج العمرة فئة 3 نجوم وليست برامج شعبية.

المواطنون حجزوا كافة برامج العمرة خلال رمضان

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة لـ«الوطن» أن شركات السياحة المنظمة للعمرة لهذا العام وعددها 1883 شركة انتهت من تسويق كافة رحلاتها خلال رمضان، موضحا أن المواطنين المصريين حجزوا الـ 20 ألف تأشيرة عمرة التى حددتهم وزارة السياحة خلال شهر الصوم، لافتا إلى أن غالبية الشركات التى نظمت رحلات العمرة خلال الشهر الكريم اتجهت إلى تنظيم برامج العمرة التى تزيد عدد أيامها عن الـ 25 يوم.

مدة برامج العمرة خلال رمضان أقل من شهر

وأشار إلى أن أقصى مدة يٌمكن للمعتمر المصرى قضاؤها بالمملكة العربية السعودية هى 28 يوما، لافتا إلى أن الوكلاء السعوديين يرفضون منح تأشيرات للمعتمرين الذى يزيد برنامج العمرة الخاصة بهم عن شهر، تخوفا من تخلف المعتمرين عن العودة فى المواعيد المقررة لهم ما يعرض وكالات العمرة السعودية وشركة السياحة المصرية لعقوبات مالية فضلا عن جزاءات أخرى تصل إلى حد الايقاف عن تنظيم برامج العمرة.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن شركات السياحة طالبت وزارة السياحة والآثار أكثر من مرة بزيادة أعداد تأشيرات العمرة المخصصة لكل شركة خلال رمضان عن الـ 15 تأشيرة المحددة لكل شركة منظمة خلال شهر الصوم، وذلك بسبب الطلب الكبير من المصريين على السفرلأداء مناسك العمرة خلال هذا الشهر إلا أنه لا توجد استجابة لهذا الطلب حتى الآن.