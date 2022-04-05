محافظ المنيا يكرم الأيتام المتميزين علمياً ويدعم المقبلات على الزواج

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عدداً من الأيتام من المتفوقين والمتميزين علمياً، اليوم الثلاثاء، كما كرم عدداً من الأمهات المثاليات، وسلم دعما للعرائس، ووزع الهدايا على الأطفال.

جاء ذلك خلال احتفالية جمعية الأورمان بمناسبة «يوم اليتيم»، لرسم البسمة على وجوه الأيتام من أبناء محافظة المنيا، بحضور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وربيع عبد الجليل، مدير فرع جمعية الأورمان بالمنيا.

بناء المواطن في الجمهورية الجديدة

وأكد محافظ المنيا حرص الدولة المصرية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حماية النشء والشباب، خاصةً الأيتام، بهدف تنشئتهم تنشئة صحيحة سليمة، ضمن منظومة متكاملة ترتكز على مقوماتِ بناء الإنسان صحياً وعلمياً واجتماعياً، باعتبار أنهم «شباب الغد وبناة المستقبل»، وشدد على أن توفير حياة لائقة لهم من أهم أولويات الجمهورية الجديدة، التي بدأَها رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة «حياة كريمة»، التي تؤسس لحماية النشء والشباب كافة، والعمل على رعايتهم، وجميع الفئات الأشد احتياجاً، لبناءِ مواطن مصري في الجمهورية الجديدة.

دعم الفئات المستحقة ورسم البسمةَ على وجوه الأيتام

وقدم محافظ المنيا الشكر والتحية لجمعية الأورمان علي دعمها ورعايتها للأطفال الأيتام، بالإضافة إلى جهودها وخدماتها المتنوعة في كافة المجالات، لرعاية أهالينا من الأكثر احتياجاً في القرى والنجوع، كما دعا جميع مؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة دعم الفئات المستحقة، ورسم البسمةَ على وجوه أبنائنا الأيتام.

وأعلنت جمعية الأورمان، في قت سابق، عن توزيع عدد من الكراتين التي تحتوي على مواد غذائية وسلع أساسية، على الأسر الأكثر احتياجاً في قرى ومراكز محافظة المنيا، خلال شهر رمضان.