«الأورمان»: 920 طرفا صناعيا وجهازا تعويضيا لذوي الهمم ضمن حياة كريمة بالدقهلية

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنَّه ضمن مبادرة «حياة كريمة»، جرى توزيع 771 جهازًا تعويضيًا و149 سماعة طبية لذوي القدرات الخاصة من أبناء محافظه الدقهلية مقدمة من جمعية الأورمان ضمن مبادرة حياة كريمة.

«شعبان»: مشروع تنموي للارتقاء بقدرات ذوي الهمم

وأكّد «شعبان»، في بيان له، أنَّ تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد ذي الإعاقة من كل نواحي الحياة حتى يصبح شخصًا قادرًا في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسئولية دون أن يكون عبئا على الآخرين.

مدير عام جمعية الأورمان: نخدم الأكثر احتياجا دون أي تمييز

وأشار مدير عام جمعية الأورمان، إلى أنَّ «جمعية الأورمان واحدة من أهم الجمعيات الخيرية في مصر التي تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز، وتقدم مساعدات موسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة في يوم اليتيم».

وأوضح أنَّه «جرى إقامة مشروعات تنموية لغير القادرين من الأرامل ومعدومي الدخل مثل الأكشاك ورؤوس الماشية وتقديم القروض وسداد ديون الغارمين، وفي المجال الطبي جرى المساهمة في عمليات القلب والعيون وتسليم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة وسماعات أذن، بالإضافة لتوزيع شهادات أمان على الأرامل والمطلقات والمهجورات».

يُذكر أنَّ جمعية الأورمان، أعلنت توزي 1500 من البطاطين والألحفة خلال حملتها السنوية الكبرى، على الأسر غير القادرة في قرى ومراكز محافظة الدقهلية وذلك في حملة «ستر ودفا»، في 17 قرية ضمت: «العصافرة ومركز المطرية، وقرى بصار والبنزينة والإصلاح مركز بلقاس، والحمرات وبرمبال القديمة مركز منية النصر، وكوم النور وكفر علي مركز ميت غمر، والعزب وطماي الزهايرة وطهواي مركز السنبلاوين، وقرية كفرا لصلاحات مركز بني عبيد».