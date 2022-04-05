عجوز يطعم مذيع «على باب الله»: محدش يقدر يمنع الأكل عن المحتاج

«لقمة هنية تكفي 100» مقولة سمعناها كثيرا على مر الزمن ولكن رجل مسن حققها بالفعل حينما أقبل عليه مقدم برنامج «على باب الله» المذاع على تليفزيون الوطن، ليخبره أنه غريب عن المكان ويريد أن يشاركه في طعامه، فما كان من العجوز إلا الترحيب به ومشاركته طعامه بكل محبة.

عجوز يطعم مذيع «على باب الله»

«الحمد لله وإن شاء الله خير»، بهذه الكلمات تمتم العجوز كلما سأله المذيع المتخفى عن شيء، متابعا: «اللقمة دي الشيء الوحيد اللي محدش يقدر يمنعه عن المحتاج، والحمد لله على نعم ربنا الكتيرة علينا بناكل ونشرب ونتكلم ونمشي، وكله من عند ربنا خير».

وبابتسامة رضا استكمل العجوز حديثه، قائلا: «الدكتور قالي تاكل عيش بالكمون وجبنة قريش، والحمد لله فيه إخلاص بين الناس ومحبة وبناكل كلنا مع بعض ومفيش مشاكل في حاجة».

على باب الله يعطي المذيع مبلغا ماليا

وأهدى برنامج «على باب الله» العجوز المسن مبلغا من المال؛ ليختتم حديثه: «الحمد لله ولقمة من عند ربنا رضا، وفي غيرنا كتير مقدرش ياكلها، وعندي ولد وبنت»