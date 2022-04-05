نصائح الدراسة في رمضان لطلاب السعودية: ناموا بالليل ولا تسهروا للفجر

مع عودة الدراسة في رمضان في السعودية، في الفصل الدراسي الثالث لهذا العام، بعد 14 عاما من آخر حضور للطلاب خلال رمضان في السعودية، وجه خبراء تربويون سعوديون نصائح للطلاب لمساعدتهم على التكيف مع الظروف الجديدة التي يفرضها الشهر الكريم، على رأسها ضرورة النوم خلال ساعات الليل وعدم السهر حتى الصباح.

خبير تربوي: العادات السيئة جعلت الدراسة في رمضان متعبة

وأكد المستشار التربوي، عبدالله بن عطية الزهراني، أن العادات الاجتماعية للأسر السعودية هي التي جعلت الدراسة في رمضان مرهقة، مشيراً إلى أن الجميع قد ترسخت لديه معتقدات أن ليالي رمضان هي ليال للسهر حتى مطلع الفجر؛ ما رسخ هذه المفاهيم لدى فئة من الطلاب والطالبات وصغار السن على مدار السنوات الماضية.

وأوضح المستشار التربوي السعودي أن استمرار الدراسة يعتبر مطلباً مهماً لاكتمال الكثير من المفاهيم التربوية والتعليمية لدى الطلاب عموما، وطلاب المرحلة الابتدائية خصوصاً، كما يتعين على أولياء الأمور من الآباء والأمهات أن يتعايشوا مع هذا الوضع خلال هذا العام ويعودوا أنفسهم وكل أفراد الأسرة على النوم خلال ساعات الليل طوال أيام الدراسة في الشهر الفضيل.

وأكد الزهراني أهمية ذلك، حتى يذهب الطلاب والطالبات لمدارسهم وهم في حالة نفسية وصحية مناسبة لتلقي الدروس والتفاعل مع المعلمين والمعلمات وتأدية واجباتهم الدراسية على الوجه الأكمل»، لافتا في هذا السياق إلى أن الدراسة في رمضان ستستمر طوال السنوات المقبلة؛ ما يعني أهمية التكيف مع هذا الوضع اعتباراً من العام الحالي.

وكانت المدارس والجامعات في السعودية قد استعدت لاستقبال الطلاب والطالبات، منذ أول أيام الشهر الكريم، حسبما أكدت العربية نت.

وتشمل الدراسة في رمضان في السعودية كلا من مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، والجامعات الحكومية والأهلية، وفق الأوقات والمواعيد المحددة للدراسة في رمضان.

استعدادات الدراسة في رمضان في السعودية وفقاً لقواعد للنظام المرن

وجاءت استعدادات الدراسة في رمضان في السعودية، وفقاً لقواعد النظام المرن لليوم الدراسي، وتبعاً لضوابط وآليات محددة، مع التأكيد على تفعيل الأدوار التربوية في تهيئة الطلبة لمواصلة رحلتهم التعليمية بالشكل الأمثل في رمضان، بمشاركة الموجه التربوي في المدرسة، والمعلمين ومديري المدارس؛ وذلك لحث الطلبة على الانتظام في مدارسهم ومتابعة تحصيلهم الدراسي.

واعتمدت وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية في مناطق السعودية توقيت بداية الدراسة في رمضان، حيث حدّدت بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحاً، ومنحت الوزارة مديري التعليم بالمناطق والمحافظات صلاحية تقديم زمن بدء اليوم الدراسي لمدة ساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة، وكذلك تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة.

الفصل الدراسي الثالث في السعودية.. انطلق في مارس الماضي

وكان الفصل الدراسي الثالث قد انطلق في مختلف مناطق السعودية في 20 مارس الماضي، الذي شهد في أول يوم دراسي العودة الحضورية، وعودة الاصطفاف الصباحي، والإذاعة المدرسية.