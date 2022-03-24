مواعيد الدراسة في رمضان 2022 في السعودية .. تبدأ 9 صباحا والحصة 35 دقيقة

اعتمدت وزارة التعليم في السعودية مواعيد الدراسة في رمضان 2022، في كل المدارس سواء الحكومي أو الأهلي، وذلك في كافة أنحاء المملكة، ضمن الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي، على أن تبدأ من التاسعة والعاشرة صباحا مع ترك صلاحية تحديد زمن بدء اليوم الدراسي بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل منطقة أو محافظة.

مواعيد الدراسة في رمضان 2022 في السعودية

وحدّدت وزارة التعليم والتعليم السعودية موعد بدء الدراسة في رمضان 2022 ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحاً، وفقا لما يعرف بالنظام المرن، على أن يكون الوقت الزمني للحصة الدراسية 35 دقيقة، وتبدأ إجازة عيد الفطر في المدارس في نهاية اليوم الدراسي الموافق يوم الاثنين 24 رمضان، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ السعودية.

وحددت وزارة التعليم السعودية بداية الدراسة في رمضان 2022 في مدارس التعليم المستمر (التي تشمل المدارس الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية) من الساعة التاسعة مساءً، على أن تنتهي حسب الجدول الدراسي الخاص بكل مرحلة وصف دراسي.

مديرو التعليم بالمناطق والمحافظات لهم صلاحية تحديد زمن بدء اليوم الدراسي

وفي السياق نفسه، أعطت وزارة التعليم السعودية صلاحية تحديد زمن بدء اليوم الدراسي، لمديري التعليم في المناطق والمحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة أو المنطقة.

وكان الفصل الدراسي الثالث انطلق في مختلف مناطق السعودية، الأحد الماضي، في أول يوم دراسي للعودة الحضورية، وعودة الاصطفاف الصباحي، والإذاعة المدرسية، حسبما تقرير للوكالة الوطنية للإعلام.

واستعدت المدارس للعملية التعليمية، واستئناف الدراسة حضورياً بشكلٍ كامل خلال الفترة الصباحية في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر.

ويرتبط بعودة التلاميذ والطلبة في الفصل الدراسي الثالث، تطبيق حزمة من التوصيات المتضمنة في الدليلان الإرشادي والوقائي، كما يُصاحب بداية الفصل الدراسي الثالث كذلك العودة الحضورية الكاملة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.