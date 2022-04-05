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حريق في مستشفي بنها الجامعي والدفع بسيارات الإطفاء 

كتب:

حسن صالح
10:13 م | الثلاثاء 05 أبريل 2022
صورة (أرشيفية)

صورة (أرشيفية)

شب حريق مساء اليوم الثلاثاء في مستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المستشفى للسيطرة على الحريق.

كانت قد تلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية باشتعال النيران في مخزون التنر بالمستشفي الجامعي ببنها بالدور الأرضي.

مصادر: لا يوجد إصابات إثر الحريق 

وكشفت مصادر طبية وأمنية عن عدم وجود أي مصابين في المستشفي فيما تحاول قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده.

وقال شهود العيان إن أعمال الأطفاء ما زالت مستمرة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى أجزاء أخرى في مستشفي بنها الجامعي.

وفرضت قوات الحماية المدنية حاجزا في مكان الحريق لاستكمال أعمال الإطفاء ومنع دخول أي من المواطنين إلى الأدوار لحين انتهاء أعمال الإطفاء والتبريد.

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