«تمر هندي على ليمون بالنعناع».. «شيخ العرب» عامل قلبان في بنها

تناول العصائر الرمضانية، خاصةً التمر هندي والعناب، من الأساسيات على مائدة الإفطار في شهر الصيام في مصر بصفة عامة، وفي محافظة القليوبية يمثل العصير مكوناً أساسياً على مائدة الإفطار، التي لا تخلو من أكثر من نوع عصير على الإفطار والسحور.

«الوطن» قدمت بثاً مباشراً مع أحد أقدم أصحاب عربات العصير الرمضاني والتمر الهندي في منطقة «المنشية»، بمدينة بنها، في محافظة القليوبية، الذي يعمل على هذه العربة منذ 20 عاماً، ومن قبله والده الملقب بـ«شيخ العرب»، الذي ورث منه مهنة تصنيع عصائر رمضان، خاصةً التمر هندي والعناب، ومؤخراً اشتهر بعصير الليمون بالنعناع والقصب الصعيدي والبرتقال والمانجو، وجميعها من الأنواع التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال شهر رمضان، وتتزايد عليه الطوابير خلال الساعات الأخيرة من اليوم قبل الإفطار.

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مذاق خاص في شهر رمضان

وقال «علي شيخ العرب»، صاحب أقدم عربة وفرشة لبيع العصير الطازج والرمضاني في بنها، إنه يقوم بهذا العمل منذ 20 عاماً، حيث توارث العربة ومهنة بيع العصير عن والده، الذي قدم من سوهاج، وأصبح من أشهر باعة العصير، خاصةً في شهر رمضان، بمدينة بنها، وتحديداً في منطقة «المنشية»، مشيراً إلى أن الطوابير لا تنقطع من أمام العربة طوال شهر رمضان، ومنذ أن يبدأ في عرض منتجاته ظهر كل يوم، وحتى بعد الإفطار.

وأضاف «علي» أن شهر رمضان له مذاق خاص جداً، مشيراً إلى أنه ومن يعملون معه من أشقائه وأقاربه، يروون ظمأ الصائمين، وهو عمل له ثواب كبير عند الله، موضحاً أنه يقوم بتوزيع العصائر على المارة عقب أذان المغرب مباشرة، ليفطر الصائمين، سواء كانوا يشترون التمر منه أو يمرون بالمنطقة خلال وقت الإفطار.

«شيخ العرب»: يوم العمل يبدأ من الفجر

وأضاف «شيخ العرب» أن يومه العملي يبدأ من بعد صلاة الفجر، ليقوم بإعداد «السوبيا» من اللين، والتمر هندي الأصلي، الذي يشتريه من الصعيد، مسقط رأسه، ومؤخراً الليمون بالنعناع، وهو مشروب أصلي من الليمون والنعناع والنكهات الطبيعية، وله إقبال كبير في رمضان، مشيراً إلى أن البيع لا يتوقف من الظهر وحتى بعد العشاء، خاصة على المشروبات الرمضانية المميزة، التي يؤكد كثير من المواطنين أنها عملت «قلبان» في بنها.