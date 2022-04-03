محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بنها وكفر شكر لمتابعة معدلات تنفيذها

أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمدينتي بنها وكفر شكر لدفع الأعمال وتذليل العقبات والمشكلات والتأكيد على تسليمها وإدخالها الخدمة حسب الجداول الزمنية المتعاقد عليها، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

المحافظ يتفقد طريق بنها دمياط الحر

بدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال تنفيذ طريق رابط بين مدينة بنها وطريق بنها دمياط الحر بطول 1.4 كيلو متر، حيث تفقد أعمال الطريق والتي تم الانتهاء منها بنسبة 90% وجاري إنشاء ممشى للمواطنين ليكون متنفسا لهم، كما سيتم إنشاء طريق خدمة موازي لطريق الكورنيش.

ووجه المحافظ بسرعة البدء في رصفه والعمل بالتوازي مع استكمال تركيب أعمدة الإنارة بالطريق والكورنيش، مشيرا أن هذا الطريق سيعد مدخلا جديدا لمدينة بنها ورابطا لها بالطريق الزراعي والإقليمي وطريق بنها دمياط الحر الجاري إنشاؤه.

وتابع الهجان خلال الجولة المحور المروري الجاري تنفيذه من بنها حتى دمياط بطول 140 كم، والذي يشمل عدد 15 عمل صناعي «15 كوبري» لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا.

ووجه المحافظ رؤساء مدينتي بنها وكفر شكر بمتابعة تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات والتواجد بشكل مستمر في موقع المشروع.

تطوير طريق كورنيش كفرشكر

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق كورنيش كفر شكر بطول 1 كيلو متر وتشمل أعمال التطوير على توسعة الطريق ليكون عرضه 14 متر وإنشاء رصيف للمشاة على جانبي الطريق وإنشاء جزيرة وسطى، كما سيتم إنشاء كورنيش على النيل بطول 650 متر ليكون امتدادا للكورنيش الحالي وتكملة له، إضافة إلى عمل منظومة إنارة حديثة بطول الشارع وتبلغ تكلفة الأعمال بالطريق 6.5 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمدينة.

ومن جانبه أكد المحافظ على ضرورة دفع الأعمال والالتزام بالمواصفات القياسية في أعمال الرصف والالتزام بالجدول الزمني والانتهاء من جميع الأعمال خلال ثلاثة أشهر .

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر، وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة فى أقرب وقت.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 90% من إجمالي الأعمال المدنية وأعمال الكهروميكانيكا، وشدد المحافظ على مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الرسومات الهندسية الفنية المطلوبة للبدء في تنفيذها والانتهاء من المشروع بالكامل.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تبطين وتأهيل ترعة جانبية كفر شكر بطول 14 كيلو متر ، حيث تم الانتهاء من المشروع بنطاق محافظة القليوبية في حدودها مع محافظة الدقهلية وطالب المحافظ المواطنين بالحفاظ على الترعة وعدم القاء القمامة بها.