نيللي كريم ترفض العودة لطليقها في ملخص مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 4

بدأت منذ قليل الحلقة الرابعة من مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة نيللي كريم، التي تقوم بدور «فاتن» بطلة العمل، التي تعمل موظفة بالشهر العقاري، بمحاولتها إيجاد حلول لمواجهة طليقها عقب طردها من المنزل، وامتناعه عن دفع النفقة لها، ونستعرض فيما يلي ملخص الحلقة 4 من مسلسل فاتن أمل حربي في رمضان 2022.

ملخص مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 4

وخلال ملخص مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 4 قررت «فاتن» الاستماع لنصيحة المحامي الخاص بها، التي تتمثل في الذهاب والسكن داخل إحدى مراكز المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن رفقة ابنتيها.

وخلال سير الحلقة، حاول طليقها شريف سلامة إعادتها له مجددا؛ الأمر الذي رفضته الزوجة، بسبب ما عانته من إهانات واعتداءات وتهديدات.

وانتهت الحلقة الرابعة باحتضان «فاتن» لابنتيها محاولة طمأنتهما بشأن المستقبل.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي على شاشة «سي بي سي»، في المواعيد الآتية:

- العرض الأول 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية للمسلسل 10:15 صباحًا.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

ومسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.