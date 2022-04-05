توقعات الحلقة 4 من مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم.. مالهاش سكن

ينتظر متابعو مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة نيللي كريم، التي تؤدي دور «فاتن»، بطلة العمل، توقعات الحلقة الرابعة من المسلسل الذي أحدث جدلا واسعا فور عرضه بسبب القضايا التي يناقشها وإلقاء الضوء على مشكلات السيدات عقب انفصالهن.

توقعات الحلقة 4 من مسلسل فاتن أمل حربي

وعقب طرد نيللي كريم وابنتيها من منزلها، ورفض الفنادق تسكينها لكونها سيدة بدون رجل، من المتوقع أن تقطن رفقة صديقتها «هالة صادق» وأن تبحث عن عمل آخر لزيادة الدخل، خاصة أنها بحاجة للمال عقب اتفاقها مع المحامي لرفع قضايا على طليقها.

وعلى الجانب الآخر، لم يصمت طليقها «شريف سلامة» إلا برفع قضايا وتحرير محاضر ضدها، لعرقلة حركتها في إثبات حقها.

وانتهت أحداث الحلقة الثالثة، بحوار «فاتن» مع المحامي الخاص بها، حول القضايا المقرر رفعها ضد الزوج، للوصول لحقها.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي على شاشة «سي بي سي»، في المواعيد الآتية:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- موعد الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- موعد الإعادة الثانية للمسلسل، في تمام الساعة 10:15 صباحًا.

كما يعرض العمل أيضًا، على منصة watchit.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي بطولة العديد من الفنانين والفنانات، أبرزهم الفنانة نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.