مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 4 : 3 أوقات مختلفة

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 4 والقنوات الناقلة، أكثر ما يبحث عنه متابعي العمل الدرامي المشوق، إذ أنَّه يطرح العديد من المشكلات التي تواجهها المرأة عقب الطلاق، خاصة فيما يتعلق بالشق القانوني، ما يجعله واحدًا من أهم المسلسلات الدرامية خلال الموسم الرمضاني الحالي.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 4 والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 4 حصريًا على شاشة «سي بي سي»، في المواعيد الآتية:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- بينما تأتي الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- وتأتي الإعادة الثانية للمسلسل، في تمام الساعة 10:15 صباحًا.

كما يعرض العمل أيضًا على منصة watchit.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم

ويدور العمل حول مأساة «فاتن» التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، عقب الانفصال عن زوجها، الذي يقرر الانتقام منها، بالاتكاء على بعض الثغرات القانونية، وعلى رأسها الولاية التعليمية وسلب حق الأم منها، بالإضافة لأزمة عدم امتلاكه قائمة منقولات منزلية تضمن حق الزوجة، فضلا عن طردها ورفض إدارة الفنادق استضافتها دون محرم.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة نخبة من الفنانين، أبرزهم نيللي كريم، وهالة صدقي، وشريف سلامة، ومحمد ثروت، وخالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.