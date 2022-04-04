طرد نيللي كريم وبناتها في الحلقة 3 من مسلسل فاتن أمل حربي

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل فاتن أمل حربي، باكتشاف نيللي كريم، التي تقوم بدور «فاتن» طردها من منزلها، بعدما قرر طليقها «شريف سلامة» عودة المنزل لمالكه، لتجد الشارع مأوى لها ولابنتيها.

وسرعان ما بدأت «فاتن» في مواجهة المشاكل رفقة صغيراتها، بعدما رفضت الفنادق تسكينها لكونها سيدة بدون رجل، لتقرر النوم في سيارة طليقها مؤقتا رفقة البنات الصغيرة، اللاتي عبرن عن غضبهن من تصرفات الأب.

وانتهت أحداث الحلقة الثالثة، بحوار «فاتن» مع المحامي الخاص بها، حول القضايا المقرر رفعها ضد الزوج، للوصول لحقها.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة والقنوات الناقلة

الجدير بالذكر، أن مسلسل فاتن أمل حربي يعرض على شاشة «سي بي سي»، في المواعيد الآتية:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- بينما يأتي موعد الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- ويأتي موعد الإعادة الثانية للمسلسل، في تمام الساعة 10:15 صباحًا.

كما يعرض العمل أيضًا، على منصة watchit.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

ويشارك في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي، العديد من الفنانين والفنانات، أبرزهم بطلة العمل الفنانة نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان.

والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.