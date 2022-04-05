نيللي كريم ترفض حجاب ابنتيها في مسلسل فاتن أمل حربي: أطفال مش في سن التكليف

بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة نيللي كريم، التي تقوم بدور «فاتن» موظفة بالشهر العقاري، باسترجاعها ذكريات الزواج مع طليقها الذي اعتاد الاعتداء عليها.

وجاء المشهد الأول في المسلسل، قرار طليقها ارتداء بناتهن الأطفال للحجاب، خلال الذهاب للمدرسة، الأمر التي اعترضت عليه نيللي كريم بشدة، لصغر أعمارهن ولكونهن دون سن التكليف.

ولم يستمع «شريف سلامة» الذي يقوم بدور زوجها لآرائها مقرراً الاعتداء عليها لفظيا وجسديا، مع تهديده بضرب وتعنيف الفتيات.

وانتقلت الحلقة الرابعة من مسلسل فاتن أمل حربي، اليوم لدور دار الإفتاء المصرية، للرد على أسئلة المسلمون والمسلمات، ومدى تباين الأفكار بين الشدة واللين بشيوخ دار الإفتاء خلال مساعدتهم للسائلين.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل فاتن أمل حربي

وخلال احداث الحلقة الرابعة، قررت «فاتن» الذهاب والسكن داخل إحدى مراكز المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن رفقة ابنتيها، وبدء مشوارها داخل أروقة المحاكم لاستعادة حقها.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي يعرض على شاشة «سي بي سي»، في المواعيد الآتية:

- العرض الأول، ويأتي في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية للمسلسل، في تمام الساعة 10:15 صباحًا.

كما يعرض العمل أيضًا، على منصة watchit.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

ومسلسل فاتن أمل حربي، بطولة كلا من نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان.

والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.