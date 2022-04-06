60 دقيقة رعب.. حريق حلوان يدمر 3 طوابق والأهالي يقدمون ملحمة لإطفائه

«نار يا جماعة ضخمة خارجة من البلكونة».. كانت العبارة السابقة دوي إنذار بعد اندلاع النيران في عقار مكون من 3 طوابق بشارع محمد سيد أحمد بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، حيث تجمع الأهالي في محاولة منهم للسيطرة على ألسنة اللهب، تمهيدا لوصول قوات الحماية المدنية بصحبتها سيارة الإسعاف، لتسيطر علي النيران دون وقوع إصابات.

أحد الجيران: أصحاب الشقة كانوا برة وسايبين التكييف شغال

«الوطن» قضت نحو 30 دقيقة داخل العقار الذي اندلعت فيه النيران، والتقت بأحد الجيران الذي كان له دور كبير في محاصرة النيران قبل امتدادها الي الشقق السكنية بذات العقار، يدعى «أبو تامر»، وهو حارس العقار المجاور الذي شاهد النيران وأسرع لكسر باب الشقة التي بدأ الحريق منها، والذي قال: «الشقة اللي ولعت أصحابها كانوا خارج المنزل، وكانوا سايبين التكييف شغال، والتكييفات من شدة السخونة عملت ماس كهربائي».

وأضاف: «أنا عرضت نفسي للخطر عشان أحاول أسيطر على النار لأن كان المشهد صعب جدا وفيه شباب خافت تقرب، استغرقنا ساعة في السيطرة على الحريق، وجميع السكان هربوا مسرعين خارج العقار خوفا من شدة السخونة، ولولا ستر الله وتواجد الأهالي والشباب والحماية المدنية لكانت تحولت الي كارثة».

بلاغ بالحريق مساء أمس

وكانت الساعة تشير عقاربها الي الساعة الثامنة من مساء أمس الثلاثاء، حين تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.