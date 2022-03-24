السيطرة على حريق عقار مكون من 5 طوابق بدائرة قسم شرطة حلوان  

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة علي حريق شب في عقار سكني مكون من 5 طوابق بدائرة قسم شرطة حلوان، ولم يسفر الحريق عن أية خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

بلاغ بنشوب حريق في عقار سكني

تلقت الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق في عقار سكني مكون من 5 طوابق بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تم فرض كردونا أمنيا حول العقار وقام رجال الحماية المدنية بمحاصرة النيران خشيه امتدادها للعقارات المجاورة وتمكنت القوات من السيطرة علي النيران وإخمادها وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع 4 أشخاص في حريق شقة بشبرا الخيمة

وفي سياق آخر، كانت دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، شهدت مصرع 4 أشخاص في حريق هائل بشقة سكنية، وتم نقل الجثث إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة لإجراء الكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الحريق وملابساته، كما قررت النيابة العامة انتداب خبراء المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، وعلي الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وبالانتقال تم فرض كردونا أمنيا حول العقار محل البلاغ خشية امتداد النيران لباقي شقق العقار، وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق وإخماد النيران، وبالفحص تبين العثور على جثث 4 أشخاص من سكان الشقة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.