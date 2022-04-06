علي جمعة: مشروع الشعراوي التجديد كان مبنيا على الاتصال الجماهيري

تناول الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، المشروع التجديدي للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «مصر أرض المجددين» والمذاع عبر فضائية «cbc».

وأكد جمعة أن الشعراوي كان له مشروع تجديدي مبني على الاتصال الجماهيري وأن الدعوة سابقة على العلم، وأن الدعوة أهم من العلم وقضى وقته وحياته فيها، وبذل فيها مجهودا كبيرا بوقت وأداء كبيرين، لافتًا إلى أنهم كانوا يضربون به المثل ويقولون له: «لو عرقت هتنزل علم في العرق بتاعك».

لم يترك كتبا رغم علمه

وأكد «جمعة» أن الشعراوي تعلم ولكنه، فضل الاتصال الجماهيري مع الناس لتعليمهم القرآن، معتبرًا أنه رغم فيض علمه إلا أنه لم يترك كتبا مكتوبة رغم محاضراته في البلاغة واللغة العربية والمواعظ والفتوحات والأسرار والأنوار.

جمعة: الشعراوي أطلق على علمه لقب خواطر

وأكد الدكتور علي جمعة أن الشعراوي كان يطلق على علمه «خواطر»، لافتًا إلى أنه كان يعتبر القرآن لو كان له تفسير لفسره رسول الله، وأن القرآن حمّال أوجه وصالح لكل زمان ومكان ولا يبلى ولا تنتهي عجائبه، وأن هذا سبب إطلاقه على تفسيره للقرآن الكريم بكلمة خواطر.