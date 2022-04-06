«فودة»: وضع رموز لأهم معالم شرم الشيخ في شوارع جورجيا للجذب السياحي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريحات صحفية، إن شرم الشيخ تتجمل في الوقت الحالي لتصبح واجهة مصر خلال قمة المناخ، والمقرر عقدها في نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 30 ألف شخص من مختلف الجنسيات.

وأشار المحافظ إلى أن السياحة في مدينة السلام تمرض ولا تموت، مشيرا إلى أن الأزمة الأوكرانية الحالية أثرت بالطبع على السياحة في شرم الشيخ، لأن أوكرانيا كانت تحتل المركز الأول بين السياح الوافدين إلى المدينة، مشيرا إلى توقعه بعودة السياحة الأوكرانية عقب انتهاء الحرب.

زيادة رحلات الطيران من جورجيا

وأكد اللواء خالد فودة، أن هناك توأمة بين مدينتي شرم الشيخ وباتومي الجورجية، وهناك سياحة تأتي من جورجيا إلى شرم الشيخ، بواقع طائرة واحدة أسبوعيا، مشيرا إلى أنه التقى الدكتور ميخائيل تيجيشفيلي القائم بأعمال سفارة جورجيا والوزير المفوض فوق العادة، وناقش معه زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مدينة شرم الشيخ عن طريق زيادة رحلات الطيران بين جورجيا ومطار شرم الشيخ الدولي، لتصبح ثلاث رحلات أسبوعيا.

واقترح القائم بالأعمال عقد اجتماع بالعاصمة الجورجية بحضور وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء ورئيس شركة الطيران «إير كايرو»، لبحث سبل زيادة عدد الرحلات من جورجيا إلى شرم الشيخ.

نصب تذكاري

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الاتفاق علي إقامة نصب تذكاري ووضع رموز لأهم المعالم الرئيسية لشرم الشيخ، كوسيلة للإعلان والترويج السياحي لها، وذلك بأهم الميادين الرئيسية بمدينة باتومي الجورجية في إطار الترويج للمعالم السياحية بجورجيا.

من جانب، قال القائم بأعمال سفارة جورجيا، أنه من المقترح أن تكون شرم الشيخ محطة انطلاق السائحين الجورجيين والدول المحيطة لمدينة الأقصر وأسوان، ثم العودة إلى شرم الشيخ مرة أخرى.

عودة السياحة الروسية

وتوقع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عودة حركة الطيران بين مطارات روسيا وشرم الشيخ فور انتهاء الحرب الأوكرانية، لأن شرم الشيخ هي الواجهة السياحية الأولى بالنسبة للسياح الروسي.