«تسويق السياحة»: الحركة الوافدة للأقصر لم تتأثر بالحرب الروسية

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان لم تتأثر بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من توقف رحلات الدولتين إلى مصر، موضحًا أن أعداد السياح الأوكران والروس الزائرين للمدن السياحية بالصعيد قبل اندلاع تلك الحرب كانت ضعيفة للغاية، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال حاليًا بفنادق الأقصر وأسوان الثابتة والعائمة «جيدة».

إسبانيا وفرنسا وأمريكا الأكثر إرسالًا للسياح إلى الأقصر وأسوان

وأضاف، لـ«الوطن»، إن السياح الإسبان والفرنسيين والأمريكيين هم الأكثر وجودًا حاليًا بالأقصر وأسوان، فضلًا عن وجود أعداد جيدة من سياح الدول الاسكندنافية لا سيما من النرويج، موضحًا أن شهر أبريل المقبل سيشهد زيادة في معدلات الحركة السياحية من العديد من الدول الأوروبية لا سيما البعيدة عن مجريات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن المؤتمرات العديدة التي استضافتها محافظة الأقصر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن ساهمت في زيادة نسب الإشغال بالفنادق الثابتة والعائمة، لافتًا إلى أن عدد الفنادق العائمة التي تعمل بين الأقصر وأسوان تبلغ حاليًا نحو 70 فندقًا وهي نسبة عالية بالمقارنة بهذا التوقيت من العام.

وأوضح أن القطاع السياحي المصري يأمل في انتهاء الحرب الأوكرانية الروسية بأقرب وقت ممكن وذلك لأن استمرار الحرب يعني زيادة أسعار المواد البترولية، ما يوصل أسعار الرحلات الجوية إلى مصر لأسعار قياسية وهو ما يجعل العديد من الدول المصدرة للسياح تعزف عن إرسال السياح إلى مصر.

مخاطبة العديد من دول العالم لجذب السياح لزيارة مصر

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إلى أن اللجنة ستخاطب العديد من شركات السياحة بالعديد من دول العالم لجذب أكبر عدد من السياح لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة لا سيما من الدول الاسكندنافية ودول جنوب شرق آسيا، لافتًا إلى أن السائح القادم لزيارة المدن الثقافية والأثرية هو من ذوي الإنفاق المرتفع، كما أن متوسط إقامته يكون أكثر من أسبوع.