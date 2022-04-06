الغرف السياحية: ارتفاع أعداد الرحلات من بريطانيا إلى شرم الشيخ والغردقة

قال سيد الجابري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شهر أبريل الجاري سيشهد زيادة في أعداد الرحلات الوافدة من بريطانيا إلى كل من شرم الشيخ والغردقة.

الحركة السياحية من بريطانيا تسير بشكل جيد

وأوضح أن الحركة السياحية الوافدة من بريطانيا إلى شرم الشيخ والتي جرى استئنافها أكتوبر الماضي بعد نحو عام من التوقف تسير بشكل جيد وتصاعدي، منوها بأن السياحة البريطانية هامة جدا لمصر، لأنه من ذوي الإنفاق المرتفع، كما يقترب متوسط أعداد السياح الإنجليز الوافدين لمصر من حاجز المليون سائح.

زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الفترة المقبلة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك اتصالات يجريها القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص مع العديد من دول العالم المصدرة للسياح إلى مصر، لزيادة رحلاتها إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لتعويض توقف الحركة السياحية الوافدة لمصر من كل من روسيا وأوكرانيا.

وتابع أنه بالرغم من قيام أحد شركات الطيران الروسية بتسيير رحلتين إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، إلا أن تلك الرحلات لم تتكرر، ولا توجد أية معلومات أو مؤشرات عن موعد عودة الرحلات الروسية إلى مصر، لما كانت عليه قبل الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت الشهر الماضي.

وكان علاء عاقل رئيس لجنة تسييرأعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن شهر أبريل الجاري سيشهد توافد مجموعات سياحية من العديد من دول العالم خاصة الأوروبية إلى شرم الشيخ والغردقة، وذلك لقضاء إجازات أعياد الربيع «الإيستر» بالمقصد السياحي المصري، موضحا أن تلك التدفقات السياحية سترفع إلى حد كبير من نسب الإشغال بالمدن السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، كما سيشهد الشهر الجاري توافد أعداد جيدة من السياح الألمان والبريطانيين.