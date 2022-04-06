دعاء فجر رمضان.. «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد»

يبحث عدد كبير من المسلمين حول العالم عن دعاء فجر رمضان، بالتزامن مع الربع الأول من الشهر المعظم، حرصا منهم على ترديد الأدعية طوال شهر الصوم، الذي ينتظروه كل عام، راجين فيه رحمة ومغفرة الله والعتق من النار بالعبادة والصيام والصلاة والتقرب إلى الله بالطاعات، ويمكن اعتبار الأدعية التي يتم ترديدها أثناء الفجر أو بعد الصلاة بمثابة أذكار الصباح، لا سيما أن بعضها مذكور في أحاديث نبوية شريفة.

دعاء فجر رمضان

وتقدم «الوطن» لقرائها في السطور التالية، دعاء فجر رمضان بالإضافة إلى بعض الأدعية الأخرى التي يمكن الاستعانة بها في أي وقت من الشهر الكريم الذي ينتظره المسلمون كل عام، وفيما يتعلق بموضوع دعاء فجر رمضان أو أذكار الصباح فورد منها ما يلي:

«أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما في هذِا اليوم وَخَيْرَ ما بَعْدَهَ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما في هذِا اليوم وَشَرِّ ما بَعْدَهَ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِن عَذَابٍ في النَّارِ وَعَذَابٍ في القَبْرِ».

ونسب لرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنه كان يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: «إذا أصبحَ أحدُكُم فليقُلْ : اللَّهمَّ بِكَ أصبَحنا، وبِكَ أمسَينا، وبِكَ نَحيا وبِكَ نَموتُ وإليكَ النُّشورُ، وإذا أمسى فليقُلْ: اللَّهمَّ بِكَ أمسَينا وبِكَ أصبَحنا وبِكَ نَحيا وبِكَ نموتُ، وإليكَ المصيرُ».

أذكار الصباح ودعاء فجر رمضان

واستكمالا للحديث عن دعاء فجر رمضان فيمكن أيضا ترديد والأدعية التالية:

«اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي».

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ : بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ شيء». رواه الترمذي.

دعاء رمضان قبل بدء الصيام

ويمكن أيضا ترديد هذه الأدعية بخصوص دعاء فجر رمضان أو أذكار الصباح في كل يوم:

«اللهم أغننا بحَلالِك عن حرامك وبفضلك عمَّن سواك».

«اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ».

«اللهم إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ؛ وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ».

«اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك».

«يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين».

«اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر».

«اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه».

«اللهم صل علي سيدنا محمد، وعلى آل محمد، ياذا الجلال والإكرام، ياقاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي ياقيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين».