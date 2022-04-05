دعاء اليوم الخامس لشهر رمضان 2022.. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين

أدعية رمضان المستحبة من الأمور التي يكثر عنها بحث المسلمين خلال تلك الأيام، ومنها دعاء اليوم الخامس من رمضان 2022، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية، بالإضافة إلى بعض الأدعية الأخرى التي يمكن الاستعانة بها في أي وقت في الشهر الكريم الذي ينتظره المسلمون كل عام، راجين فيها رحمة الله ومغفرته والعتق من النار فيه بالعبادة والصيام والصلاة والتقرب إلى الله بالطاعات.

دعاء اليوم الخامس من رمضان 2022

وحول دعاء اليوم الخامس من رمضان 2022 الذي يمكن ترديده بعد صلاة المغرب، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، وَاجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَاجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُتَّقِينَ، بِرَأْفَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ».

وعن ثواب دعاء اليوم الخامس من رمضان 2022، فإن من ردد هذا الدعاء ودعا به «أُعْطِي فِي جَنَّةِ الْمَأْوَى أَلْفَ أَلْفِ قَصْعَةٍ، فِى كُلِّ قَصْعَةٍ أَلْفُ لَوْنٍ مِنَ الطَّعَامِ».

أدعية رمضان من الكتاب والسنة النبوية

وتوجد العديد من الأدعية التي يمكن ترديدها في رمضان، وهي أدعية من الكتاب والسنة النبوية، مثل: «اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا».

كما يمكن ترديد أدعية رمضان من الكتاب والسنة النبوية: اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.