دعاء اليوم الرابع من رمضان قبل أذان المغرب: اللهم إني أستغفرك من ذنبي

يتصدّر دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان قبل أذان المغرب محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، نظرًا لأن هذا الوقت من اليوم في رمضان يمتاز بالبركة واتفق العديد من الفقهاء على أن هذا الوقت يكون فيه إجابة للدعاء، ويعد شهر رمضان فرصة لكل العباد حتى يتوبوا ويعودوا إلى الله عز وجل.

دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان قبل آذان المغرب

ويأتي ضمن دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان قبل أذان المغرب، عددًا كبيرًا من الأدعية المستحبة، ولعل أبرزها هو: «اللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى إقامَةِ أمرِكَ، وَأذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَأوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وسَتْرِكَ يا أبصَرَ النّاظِرينَ».

ويعد دعاء اليوم الرابع من رمضان قبل أذان المغرب واحدًا من خير الأدعية التي يرددها الإنسان في يومه، فهذا التوقيت من أيام رمضان يمتاز بالسكينة والهدوء والخير والبركة الكثيرين.

دعاء اليوم الرابع من رمضان المستحب

أما عن دعاء اليوم الرابع من رمضان قبل آذان المغرب، فتعد الأدعية الآتية من الأدعية المستحبة في هذا التوقيت، ومنها:

- اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.

- اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، وأصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثمّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليّ، وسألتك الزّيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدا عليّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.

- اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يا رب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التيسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.