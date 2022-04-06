لحظة اصطدام سيارة بمبنى السفارة الروسية في رومانيا (فيديو)

أفادت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، بأنّ هناك سيارة اصطدمت بمبنى السفارة الروسية بالعاصمة الرومانية بوخاريست، صباح اليوم، مما تسبب في نشوب حريق في السيارة ومقتل سائقها.

وقالت الشبكة إنَّه حتى هذه اللحظة لم تعلن السلطات الرومانية عن سبب الحادث وهل هذا الأمر مدبراً رداً على العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا أم أنَّه حاث عرضي غير مقصود.

مقطع فيديو يوثق الحادث

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل إعلام محلية رومانية، مقطع فيديو للحظة اصطدام السيارة بسور مبنى السفارة الروسية، مؤكدين أن رجال الإسعاف لم يتمكّنوا من إنقاذ السائق، الذي لفظ أنفاسه مجرد الاصطدام ونشوب النيران في السيارة.

فتح تحقيق في الواقعة

وأوضحت وسائل إعلام رومانية، نقلاً عن مصادر أمنية، أنَّه جار التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث مستبعدين في الوقت ذاته أن يكون حادثاً متعمداً.

وتعد رومانيا من الدول التي تمتلك حدودا ًمع أوكرانيا، واستقبلت عدد كبير من اللاجئين الأوكرانيين، منذ نشوب العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي، كما كانت منفذاً لعودة العديد من الجنسيات المختلفة في أوكرانيا، وكان في مقدمتهم الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا حيث استقبلتهم السفارة المصرية في رومانيا، وتم إجلائهم على طيارة خصصتها الحكومة المصرية لعودتهم إلى مصر.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ42 على التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس، معلناً شن بلاده عملية عسكرية على أوكراينا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تحدث ضدهم من قبل القوات الأوكرانية.

وأكّد الرئيس الروسي بأن العملية العسكرية لها أهداف أخرى من بينها منع عسكرة أوكرانيا من جانب عدة دولة غربية، وكذلك منع تمدد حلف شمال الأطلسي «الناتو» بالقرب من حدوده، موضحاً أنَّ العملية العسكرية سوف تنتهي بمجرد تحقيق الأهداف منها دون وضع إطار زمني لذلك.