تحطم طائرة بدون طيار شمال رومانيا.. صنع سوفييتي

تحطمت طائرة صغيرة مجهولة الهوية مساء أمس الأول الأحد في ساحة أحد المنازل بقرية دوميترا في مقاطعة بيستريتسا ناسود شمال رومانيا، وقالت السلطات الرومانية، إن الطائرة لا توحي بأن وراءها أي أهداف عسكرية، وقد تكون مجسما اختباريا.

من جانبها، قالت الشرطة في بيان، إن الطائرة صغيرة بدون طيار ومن طراز الطائرات النموذجية، مشيرة إلى أنها رفعت دعوى جنائية حول رحلة جوية غير مصرح بها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم شرطة المحافظة، قوله إن الطائرة لم يكن بها أي معدات ولا علامات تشير إلى أي غرض عسكري وراءها.

من جانبه، قال وزير الدفاع الوطني، فاسيلي دنكو، إن الطائرة الصغيرة التي تحطمت كانت طائرة بدون طيار من صنع سوفيتي.

«دنكو»: السلطات الرومانية اتصلت بممثلي أوكرانيا

وأوضح دنكو، أن السلطات الرومانية اتصلت أيضًا بممثلي أوكرانيا، الذين يحاولون أيضًا الحصول على معلومات، لمعرفة المكان الذي غادرت من الطائرة.

وأشار وزير الدفاع الوطني، إلى أنه تحدث إلى وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوجيتش، وأوضح دنكو، ان الطائرة حلقت في الأجواء الرومانية على الحدود لمدة 3 دقائق فقط، مشيرا إلى تحليقها لمدة 40 دقيقة في المجال الجوي للمجر.

وكان وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوجيتش، أعلن أمس الاوا الأحد، أن طائرة مسيرة عسكرية سوفيتية الصنع تحطمت الخميس الماضي في «زجرب» كانت تحمل قنبلة جوية. وتحطمت الطائرة في حديقة بالعاصمة الكرواتية، قرب مجمع جامعي يضم 4500 طالب وعلى بعد نحو 200 متر من حي سكني، وفقا لما ذكرته صحيفة«الشرق الأوسط».