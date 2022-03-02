مساعد وزير الخارجية: إعادة 175 مصريا من أوكرانيا عبر رومانيا

قال السفير صلاح عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، إنه جرى إعادة 175 مصريا يعيشون في أوكرانيا، عبر دولة رومانيا، التي انتقلوا إليها بعد بدء العملية العسكرية الروسية.

عبدالصادق: عودة بعض المصريين المتزوجين من أوكرانيات

وأضاف «عبدالصادق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن العائدين من رومانيا عدد من الشباب والشابات المصريين، وعدد قليل جدا من الجالية المصرية المتزوجين من أوكرانيات، «كان ليا الشرف إني أروح وأجيبهم، وده طبعا بالتعاون والتنسيق مع السفارة المصرية هناك».

دراسة مستمرة لأحوال المصريين في أوكرانيا

وأوضح أن الوزارة تقوم بالنظر في كل حالة من حالات المصريين بالخارج وفقا للمعطيات على الأرض، «بيبقى فيه دراسة مستمرة، وبيحصل تحديث كل دقيقة، سواء المصريين اللي يدخلوا دول الجوار الأوكراني، مثل بولندا ورومانيا والمجر، وفي كل لحظة بيكون فيه عدد من الناس، ومبقاش فيه ناس عالقين بشكل كبير».

وأكد أن أعداد المصريين الذين نجحوا في دخول الدول المجاورة لأوكرانيا يقدر بالمئات، وحاليا يجري رصد الأرقام الخاصة بالمصريين الذين نجحوا في دخول الدول المجاورة: «فيه منهم ممعهوش جواز سفر، ومنهم اللي فقد كل أوراقه فلازم نلحق نتحري علشان نقدر نرجعه بلدنا، والعدد متغير، وفي رومانيا قل أعداد المصريين بشكل كبير».