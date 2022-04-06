الاختيار 3.. اجتماع لعناصر إرهابية واستشهاد عنصر متعاون مع الأمن بعد كشفه

استعرضت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3 حوارا أجراه أحد العناصر الإرهابية مع زملائه، أكد خلاله عدم جواز خروجهم على محمد مرسي بسبب فتوى الشيوخ الذين ينتمون لهم، موضحا لمجموعته الإرهابية التي يجتمع معها أنهم لن يأمنوا وسيشكلون مجموعات إرهابية بمدن القناة هدفها احتلال سيناء والسيطرة على قناة السويس.

اجتماع لعناصر إرهابية وزرع عنصر أمني بينهم واستشهاده

ورصد ضباط قطاع الأمن الوطني هذا الاجتماع وزرعوا فيه أحد العناصر المتعاونة معهم والذي حضر الاجتماع بالفعل، ولكن كشفه القيادي الإرهابي وأطلق عليه النار ثم التقط له صورة بهاتفه وأرسلها لضابط الأمن الوطني «زكريا»، والذي يقوم بدوره الفنان كريم عبد العزيز.

وفور وصول صورة الرجل الذي تعاون مع الأجهزة الأمنية لكشف الخلية الإرهابية لهاتف «زكريا»، طلب على الفور من القوات الموجودة قرب المكان بالهجوم عليه لضبط العناصر الإرهابية، وبالفعل تحركت العناصر الأمنية واقتحمت الشقة ولكنها تبينت هروب العناصر الإرهابية ووجدوا جثة المواطن الذي فضل التعاون مع الأمن لضبط الإرهابيين الذين يهددون أمن البلاد.

أسرار جديدة في الجزء الثالث من الاختيار

ويقدم الجزء الثالث من مسلسل الاختيار أسرارا جديدة عن جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة الفترة التي وصلت فيها لحكم البلاد، وتدخلات مكتب الإرشاد ونائب المرشد في أمور الحكم ومحاولتهم السيطرة على القوات المسلحة والشرطة وانتهاك استقلال القضاء والمؤامرات التي حاكتها جماعة الإخوان ضد الوطن.

ويقوم ببطولة الجزء الثالث من الاختيار مجموعة من كبار النجوم، منهم ياسر جلال وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وعبدالعزيز مخيون وصبري فواز وخالد الصاوي ومجموعة من كبار النجوم.