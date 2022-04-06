لماذا تراجعت أسعار النحاس 5% عالميا؟.. انخفاض الطلب الصيني السبب

تراجعت العقود الآجلة للنحاس إلى ما دون 4.8 دولار للرطل «450 جراما»، أي أقل بنسبة 5% تقريبًا من أعلى مستوى لها، حينما سجلت 5 دولارات في 7 مارس الماضي، متأثرةً بمخاوف تراجع الطلب من الصين المستهلك الأعلى بعد الإغلاق على خلفية انتشار كورونا، وأيضاً الدولار الأقوى.

السلطات الصينية تمدد إغلاق شنغهاي

ويوم أمس الثلاثاء، مددت السلطات الصينية إغلاقها في شنغهاي، مركز الطاقة الصناعية والميناء الرئيسي، ما يهدد سلاسل التوريد العالمية بشكل أكبر، وأفاد مشغلو الخدمات اللوجستية أن القيود الصينية تجعل من الصعب بالفعل نقل البضائع وإبقاء المصانع تعمل بكامل طاقتها.

انكماش قطاعات الخدمات في الصين

في غضون ذلك، أظهرت أحدث البيانات انكماشًا لقطاعات الخدمات في الصين بأكبر قدر منذ البداية الأولية لجائحة كورونا في فبراير 2020، بسبب قيود التنقل وانخفاض الإنفاق، وعلى صعيد العرض، انخفض إنتاج النحاس في تشيلي، أكبر منتج في العالم، بنسبة 7% عن العام السابق إلى 394700 طن في فبراير، بعد انخفاض آخر بنسبة 7.5% في يناير 2022.

ومن المتوقع تداول النحاس عند 4.78 دولار أمريكي للرطل (450 جرام) بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، التي تشير إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، تتوقع أن يتم التداول عند 5.07 دولار في غضون 12 شهرًا، وتاريخياً، وصل النحاس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.02 في مارس 2022.

ويتم تداول عقود النحاس الآجلة على نطاق واسع في بورصة لندن للمعادن (LME) وفي كومكس وبورصة السلع المتعددة في الهند، ويعد النحاس هو ثالث أكثر المعادن استخدامًا في العالم، وتمثل شيلي أكثر من ثلث إنتاج النحاس في العالم تليها الصين وبيرو والولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وزامبيا وكندا وبولندا، بينما أكبر مستوردي النحاس هم الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا.