«الهندسية» تشيد باستجابة القابضة لمطالب رفض استقالة رئيس شركة النحاس

أشادت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية برئاسة المهندس خالد الفقي، باستجابة المهندس محمد السعداوي العضو التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لمطالب العمال، ورفض طلب استقالة العضو المنتدب التنفيذي لشركة النحاس المصرية محمد عزوز.

الإدارة الجيدة والعلمية

وقال «الفقي»، في بيان، اليوم، إنّ استجابة السعداوي لطلب العمال الذين احتجوا رفضا للاستقالة، دليل على الإدارة الجيدة والعلمية الحريصة على مطالب العمال المشروعة، وعلى النهوض بالشركة، وبهذه الصناعة الاستراتيجية التي تمثل قاطرة الصناعة في مصر في ظل الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تولي العمال والصناعة أهمية بالغة.

وقال «الفقي»، إنّ الشركة نجحت في ظل هذه الإدارة في تخفيض الخسائر 100 مليون جنيه خلال عام واحد، وتحقق استقرار مالي بشكل مستمر، مؤكدا الاستعدادات الجارية لعقد شركة النحاس جمعيتها العمومية يوم الإثنين المقبل الموافق 10 يناير 2022، لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2020-2021 والذي انتهي بنهاية يونيو الماضي.

شركة النحاس

وكانت شركة النحاس المصرية، تأسست في 26 سبتمبر عام 1935 وكان الغرض الأساسي الذي صدر به الترخيص هو درفلة النحاس الأصفر والأحمر لعمل الألواح والأقراص المستخدمة في صناعة الأواني المنزلية، ودخلت بعد ذلك في صناعة الألومنيوم ثم دخلت في مجال الصناعات الحديدية واستمرت الشركة في إنشاء الوحدات والمصانع في مجال الحديد والنحاس والألومنيوم وكانت من أولي الشركات المنتجة لحديد التسليح والألمنيوم والمبخرات في جمهورية مصر العربية.

وتأسست الشركة لاستخراج المعادن الحديدية وغير الحديدية، وهي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات المعدنية والتي تمتلك 100% من أسهمها، وتصدر الشركة منتجاتها إلى دول عربية عديدة منها السعودية وليبيا ودول أخرى مثل ألمانيا والمملكة المتحدة.