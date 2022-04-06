القومي للحضارة: استقبلنا أكثر من 800 ألف زائر بعد موكب المومياوات

في 3 أبريل الجاري، احتفلت مصر بالذكرى الأولى لموكب المومياوات الملكية، الذي جذب أنظار العالم وجعل الجميع يشاهدون عظمة الحضارة المصرية، وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، أن المتحف بلغ عدد زواره حتى الآن ما يقرب من 800 ألف زائر بينهم ملوك ورؤساء ووزارء.

غنيم: أقمنا مجموعة من الأنشطة الثقافية على مدار العام

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، خلال حديثه للبرنامج المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أن المتحف زاره جميع أطياف الشعب المصري، بتنوعاته الاجتماعية والعمرية والجغرافية المختلفة، وجرى إقامة مجموعة من الأنشطة الثقافية والورش المختلفة على مدار العام، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق هاتفي مخصص بالمتحف.

«غنيم»: إطلاق تطبيق هاتفي للمتحف

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن التطبيق الخاص بالمتحف يتضمن الخدمات التي يقدمها المتحف وبعض القطع الأثرية المهمة الموجودة بداخله، وهو يعد بمثابة دليل إرشاد داخلي للزوار.

وحول القاعة الجديدة بالمتحف، أكد «غنيم» أنه سيتم تناول النسيج المصري على مر العصور المختلفة، وسيتم افتتاح القاعة قريبا، كما سيتم التطرق في هذه القاعة إلى نشأة وتطور صناعة الملابس والنسيج على مر العصور.

غنيم: المتحف يحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية

وأوضح «غنيم» أن المتحف يضم عددا كبيرا من القطع الأثرية المختلفة، بينها الهيكل العظمي لإنسان يبلغ عمره 35 ألف سنة، والذي يعد واحدا من أقدم الهياكل العظمية بالعالم، بالإضافة إلى تمثال الملك المصري «إخناتون»، وأقدم طرف تعويضي في التاريخ والذي جرى تركيبه لإحدى الأميراتـ ما يدل على عظمة الحضارة المصرية.