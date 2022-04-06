دعاء قبل الفجر مستجاب.. «اللهم أخرجنا من كل ضيق وتعسير وأرزقنا كل خير»

يكثر البحث بشهر رمضان عن أدعية قبل الفجر المستحبة ودعاء قبل الفجر مستجاب، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية، بالإضافة إلى بعض الأدعية الأخرى التي يمكن الاستعانة بها في أي وقت في الشهر الكريم الذي ينتظره المسلمون كل عام، راجين رحمة الله ومغفرته والعتق من النار فيه بالعبادة والصيام والصلاة والتقرب إلى الله بالطاعات.

دعاء قبل الفجر مستجاب

وحول دعاء قبل الفجر مستجاب، والذي يمكن ترديده قبل صلاة الفجر، تستعرض «الوطن» مجموعة من الأدعية الصحيحة التي نشرتها دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي:

ـ يا رب مع فجر هذا اليوم أخرجنا من كل ضيق وتعسير وأرزقنا كل خير وتيسير.

ـ في فجر هذا اليوم نسائلك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرج وأن تجعل لنا من كل هم مخرج.

ـ يا رب في فجر هذا اليوم أملاء قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط.

ـ يا رب في فجر هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا.

ـ اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

ـ يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزق واسع ويقينا صادق وقلبا خاشع وعلم نافع وعمل صالح متقبلا.

أدعية مستحبة في رمضان ودعاء قبل الفجر مستجاب

واستكمالا للحديث عن دعاء قبل الفجر مستجاب فيمكن أيضا ترديد الأدعية التالية:

ـ يا رب لا تحرمنا من خير الفجر وأعنا على قيامه.

ـ اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاءٍ لا يسمع.

ـ اللهم افتح لنا فتحا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا.

وفيما يتعلق بموضوع دعاء قبل الفجر مستجاب و الأدعية المستحبة في رمضان فورد عدد من الأدعية التي يمكن ترديدها في رمضان وغيره من سائر الشهور، إذ يحرص الصائمون على الانشغال بالدعاء والعبادة والتقرب إلى الله، والحرص على أداء صلاة التراويح باعتبارها من الأمور المهمة التي اعتاد عليها المسلمون، فضلًا عن تريد الأدعية، ومنها: «رب أوْزِعْني في رمضان لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وسَتْرِكَ يا أبصَرَ النّاظِرينَ، اللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيبًامِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا أمَلَ المُشتاقينَ».