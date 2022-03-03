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التعليم تكشف حقيقة رفع الغياب في الترم التاني.. وعقوبات للمخالفين

مصدر: ليس لدينا أي إصابات بمتحور أوميكرون بين التلاميذ والمعلمين

كتب:

توفيق شعبان
12:12 م | الخميس 03 مارس 2022
التلاميذ يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية أثتاء الطابور الصباحي بسبب كورونا

التلاميذ يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية أثتاء الطابور الصباحي بسبب كورونا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ العملية التعليمية تسير بصورة منتظمة، بعد مرور أسبوعين من بداية الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021-2022، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، مشيرة إلى أنّ غرفة العمليات المركزية، تتابع سير الدراسة لحظة بلحظة بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أزمات تؤثر على اليوم الدراسي في المدارس.

حضور الطلاب إلزامي في الترم الثاني

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنّ حضور التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية داخل المدارس إلزامي طوال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021-2022، لافتة إلى أنّ هناك تعليمات مشددة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، بتسجيل الغياب والحضور بشكل يومي، وهناك عقوبات توقع على الطلاب المخالفين لتعليمات الغياب، وجميع المدارس على مستوى الجمهورية معقمة تماما ضد كورونا.

التعليم: لم نرفع الغياب من المدارس

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة رفع الغياب من المدارس الترم التاني، قائلا: «الترم الثاني حضوري وإلزامي لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، ولا يوجد أي قرار برفع الغياب من المدارس، والدراسة لم ولن تتأثر بجاحة فيروس كورونا».

وأكد أنّ هناك متابعات يومية داخل المدارس عن طريق غرف العمليات، للاطمئنان على سلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

فصل أي طالب يتجاوز نسب الغياب

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ أي تلميذ يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا وهي 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة، خلال الترم الثاني يوجه له إنذار، وحال عدم انتظامه في المدرسة يجري فصله، مع منحه حق إعادة القيد مرة أخرى، مؤكدا أنّ الوضع الصحي في المدارس مطمئن للغاية، ولم يتم رصد أي حالة اشتباه بمتحور أوميكرون بين التلاميذ أو المعلمين أو القائمين على العملية التعليمية.

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