عاجل.. مدارس خاصة تقرر رفع الغياب للطلاب غدا بسبب الأحوال الجوية

قرر عدد من المدارس الخاصة، رفع الغياب غداً الأحد الموافق 20 فبراير الجاري، للطلاب، بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني حضورياً في المدارس، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد، كتخصيص طبيب زائر في كل مدرسة، موضحة أن الأمر متروك لحرية ولي الأمر سواء بحضور الطالب أم غيابه.

استعدادات مكثفة لاستقبال الطلاب غدا

وقالت مدارس «فيوتشرز» في بيان عاجل لها: «تنبيه هام.. حرصاً من إدارة المدارس على صحة الطلاب وسلامتهم، فإنه لن يتم احتساب أي غياب للطلاب غداً الموافق الأحد 20 فبراير 2022 فقط، وتترك الإدارة الحرية لأولياء الأمور في الحضور إلى المدرسة من عدمه نظراً لسوء الأحوال الجوية».

وأضافت أن قرار غلق المدارس يرجع إلى المحافظ وليس إدارة المدرسة، لافتة إلى أنها انتهت من كل الاستعدادات المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني واستقبال الطلاب وسيجري تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، وسيجري قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدرسة.

«تعليم القاهرة»: غير مسموح لأولياء الأمور بدخول المدارس دون الحصول على لقاح كورونا

وفي سياق متصل، شدد مصطفى عبده مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، على ضرورة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في الترم الثاني، مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمجابهة أي معوقات قد تؤثر على حسن سير العملية التعليمية.

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أنه غير مسموح بدخول المواطنين للمدارس إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومتابعة نسب تلقي اللقاح لكل العاملين بالمدارس، ومتابعة نسب تلقي اللقاح لكل الطلاب من الفئات العمرية المستهدفة، وتقديم ما يفيد بذلك لمنسق صحي الإدارة.