ما حقيقة رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان؟.. «التعليم» تجيب

رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان من أكثر الكلمات بحثاً علي مؤشر البحث جوجل من جانب أولياء الأمور والطلاب، خاصة بعد تداول بعض رواد التواصل الاجتماعي أنَّه لن يتمّ تسجيل الغياب والحضور خلال رمضان، متسائلين عن صحة الأخبار المتداولة، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جملة وتفصيلًا.

لا صحة لرفع الغياب في المدارس خلال رمضان

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أنَّه لا صحة لما يتمّ تداوله عن رفع الغياب في المدارس خلال شهر، مؤكّدًا انتظام الدراسة بجميع المدارس، مع التشديد علي تسجيل الغياب والحضور علي السجلات المحددة لذلك.

وأضاف المصدر أنَّ الدراسة مستمرة في المدارس طبقاً للمواعيد المحددة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، ولا تعديل في المواعيد، مؤكدًا استمرار الدراسة لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي حتى يوم 19 مايو.

وأشار إلى أنَّه سيتمّ عقد امتحانات الشهادة الإعدادية والنقل في 7 مايو المقبل، وبدء امتحانات الدبلومات الفنية 2022 النظرية يوم 28 مايو، والعملية في يونيو المقبل.

التعليم تستعد لامتحانات الثانوية العامة باختيار مقار اللجان

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 11 يونيو المقبل من اختيار اللجان التي سيتمّ عقد الامتحان بها بجميع المحافظات والاستراحات الخاصة بالمعلمين.

وأصدرَت وزارة التربية والتعليم خطاباً للمديريات التعليمية، تطالبها بتقديم استمارات بمقار للجان المختارة لسير امتحان الثانوية العامة 2022، بكل محافظة على أن تكون معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية «لجان أساسية ولجان احتياطية»، وإخطار من الأمن باللجان المختارة، بالإضافة إلى بيان بالمدارس الإعدادية والثانوية الموجودة بكل إدارة تعليمية.