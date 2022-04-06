الشيخ أحمد عبد الرحمن: الأدب مطلوب مع العاصي.. وأن نكون قدوة له ليتقرب إلى الله

تناولت فقرة «محبة مني»، التي يعرضها برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، خلال أيام شهر رمضان المبارك كفقرة ثابتة يوميا، موضوع بعنوان «لا تتكبر بإلتزامك»، مع الشيخ أحمد عبدالرحمن، الذي قال إنه عندما آمن سيدنا أبو هريرة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان سعيدا للغاية، وذب لوالدته يبشرها بأنه آمن، ويطلب منها أن تؤمن به أيضا، لكن النتيجة كانت صادمة جدا له، فلم تفرح والدته بل غضبت كثيرا حتى أنها سبّت سيدنا النبي.

الشيخ أحمد عبد الرحمن: النبي دعا لأم أبو هريرة «اللهم اهدها»

واستكمل الشيخ أحمد عبدالرحمن حديثه قائلا: «سيدنا أبو هريرة غضب جدا وذهب إلى النبي وحكى له الموقف، فدعا النبي إلى أم سيدنا أبو هريرة، وقال اللهم اهدِ قلب أم أبو هريرة، وطلب منه أن يعود إليها مرة أخرى، ولما عاد إلى المنزل، وجد والدته مغتسلة وتدعو الله، وتقول أشهد أن لا إله الله، وأنّ محمدا عبده ورسوله».

الشيخ أحمد: معاملة أهل البيت بالتعالي ليس من الإسلام

وأضاف الشيخ أحمد عبدالرحمن: «ممكن ناس كتير منا يعاملوا أهل بيتهم بتعالي لو هو كان ملتزم شوية وكمان بيحسسهم إنه أحسن منهم، ومعاملته تبدأ تسوء لو فيه حد عنده مش ملتزم أوي، وده مش صح أو من الإسلام».

وأكد الشيخ أحمد عبدالرحمن على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام علمونا أن يكون لدينا أدب مع العاصي وأن يكون هدفنا هو أن يتقرب إلى الله، ولن يحدث ذلك إلا إذا كنا نحن قدوة والتزمنا بنهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.