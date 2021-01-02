داعية: أبو هريرة كان يسبح 40 ألف مرة قبل النوم.. وأزهرية: «كذب وجهل»

قال الداعية أحمد عبده عوض، خلال تقديم برنامجه الخاص على قناة الفتح، أن الصحابي الجليل أبي هريرة كان لاينام إلا إذا سبح الله أربعين الف مره كل يوم، لأنه أدمن التسبيح، وصار جزءا من حياته.

تصريح الداعية، آثار جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن كلامه صحيح والبعض الآخر اعتبر أن كلامه خرافة لأن الصحابي الجليل أبي هريرة بشر ولايتحمل أن يسبح الله كل يوم 40 ألف مرة.

نصير: الراوية غير صحيحة وبها الكثير من المبالغة

وفي المقابل، قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن هذه الرواية شاذة وغير صحيحة، وأنها أول مرة تسمع يهذه الراوية طوال حياتها، كما اعتبرت أن هذه الراوية بها مبالغة كثيرة، لأن الصحابي الجليل أبو هريرة كان بشرا، ولايوجد بشر يتحمل أن يذكر الله 40 ألف مرة قبل النوم كل يوم.

وأضافت «نصير»، في تصريحات لـ «الوطن»، أن هذه الراويات تفتقد إلى الدقة وجهلا من القائل، وأنها لا ترحب بمثل هذه الراويات الغريبة عن الدعوة الإسلامية، وأنه لابد من الدعاة من تحري الدقة في حديثهم لأنهم مسؤلون أمام الله عن كل كلمة.

وطالبت «نصير»، من الدعاة الذين يرددون مثل هذه الروايات، أن يرجعوا إلى عقولهم قبل أن يتكلموا، وأن يتحدثوا إلى العقل المعاصر بما يتناسب معه ويستفيد به في القضايا التي تهم الأمة الإسلامية والمجتمع في الوقت الحالي.

الأطراش: لايوجد مانع من صحة الراوية

من جانبه، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بدار الإفتاء، أنه يتفق مع هذه الراوية ويرى أنها صحيحة، لأن الصحابة رضي الله عنهم، كان يشغل أوقاتهم ذكر الله والعبادة فقط، دون الانشغال بالحياة الدنيا ومافيها.

وأضاف «الأطراش»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أبا هريرة ليس هو الوحيد من صحابة رسول الله رضوان الله عليهم ممن فرغوا أوقاتهم للعبادة، بل كان هناك الكثير الذين سعوا لنعيم الأخرة واحتقار الدنيا والزهد بها.

أبرز معلومات عن الداعية أحمد عبده عوض

ولد «عوض»، في إحدى قرى كفر الشيخ، ثم تدرج حتى أصبح أستاذا بكلية التربية قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة طنطا،

عمل في المملكة السعودية بجامعة أم القرى 5 سنوات، وقدم قرابة عشرين برنامجا دينيا بعدد من القنوات المختلفة، وله عدد من المؤلفات.