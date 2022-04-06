تتزايد في الوقت الحالي عمليات البحث على محركات البحث للتعرف على مواقيت الصلاة، كي يتمكن الأهالي من أداء الفرائض في مواعيدها المقررة خلال شهر رمضان الكريم، لذا تقدم «الوطن» خدمة معلوماتية تتضمن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان في محافظة مطروح، حسبما تعلنه الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في محافظ مطروح

وننشر جميع مواقيت الصلاة في محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، 5 رمضان الموافق السادس من أبريل 2022 وهي كالتالي:-

- موعد أذان الفجر الساعة : 4:24 ص

- موعد الشروق الساعة : 5:54 ص

- موعد أذان الظهر الساعة : 12:14 م

- موعد أذان العصر الساعة: 3:47 م

- موعد اذان المغرب الساعة : 6:34 م

- موعد أذان العشاء الساعة : 7:54 م

مواقيت الصلاة بمراكز محافظة مطروح

وتتأخر مواقيت الصلاة في بعض المدن الواقعة غرب مرسي مطروح العاصمة عن باقي المحافظة، ومن بينها مدن ومناطق المثانى والزغيرات والنجيلة وسيدي براني وشماس والفاخري وأبوغليلة والمقتلة وبقبق وأبوزريبة، وحتى السلوم المدينة الحدودية مع ليبيا.

ويُرفع الأذان بهذه المناطق من 5 إلى 6 دقائق عن مرسى مطروح حسب كل فريضة، بينما يُرفع الأذان مبكرا في المناطق الواقعة بالناحية الشرقية تجاه الإسكندرية، ومنها سيدي حنيش ورأس الحكمة وفوكة وزاوية العوامة والضبعة والعلمين الجديدة وسيدي عبدالرحمن ومدينة العلمين الجديدة والحمام بمدة 3 دقايق قبل رفع الأذان بمرسي مطروح، ويتم وضع لافتة بالمواعيد الخاصة بكل مدينة بالمحافظة تحت إشراف مديرية أوقاف مطروح.