ينتظر المسلمون موعد إفطار خامس أيام شهر رمضان المُبارك، الموافق 6 أبريل، حسب التوقيتات التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، والتي تختلف من محافظة لأخرى، بل ومن مدينة لأخرى داخل نفس المحافظة.

وتقدم «الوطن» خدمة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان في محافظة أسيوط، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها في كل مكان، وفقاً لما أعلنت عنه الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان المُبارك، وما يتعلق بمواقيت الصلاة، خاصة صلاة المغرب خامس أيام شهر رمضان المُبارك، فإنّ وقت الغروب اليوم الأربعاء سيكون في تمام الساعة 6:15 مساءً، بينما وقت الشروق في تمام الساعة 5:41 صباحاً.

موعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان في أسيوط

ومن المقرر أن يُرفع أذان المغرب اليوم 5 رمضان في محافظة أسيوط، في تمام الساعة 6:15، ليعلن انتهاء اليوم الخامس من الصيام وبدء تناول وجبة الإفطار.

مواقيت الصلاة اليوم 5 رمضان

أمّا مواقيت الصلاة اليوم 5 رمضان في محافظة أسيوط، فستكون كالتالي:

موعد أذان الفجر- 4:15.

- الشروق 5:41 صباحا.

- موعد أذان الظهر 11:58.

- موعد أذان العصر 3:28.

- موعد أذان المغرب 6:15.

موعد أذان العشاء 7:32مساء.

وأهابت هيئة المساحة المصرية بالمواطنين مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات، خاصة في وقتي صلاتي الفجر والمغرب.