مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان في محافظة المنيا

يحرص المسلمون علي تأدية الصلوات الخمس في مواعيدها خلال شهر رمضان المبارك، خاصة صلاة الفجر التي يبدأ عندها الإمساك عن الطعام والشراب، والمغرب الذي يتناول فيه الجميع الإفطار، لذا يبحث كثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة المنيا.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة المنيا

وحسب إمساكية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 5 رمضان في محافظة المنيا، سيكون في تمام الساعة 6:17، والعشاء عند 7:35 دقيقة.

ووفقا للتقويم الصيفي لمواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة المنيا فإن ساعات الصيام تزداد تدريجيا علي مدار شهر رمضان الكريم، حيث تقل ساعات الليل، وفي المقابل تزيد ساعات النهار بمقدار دقيقة واحدة كل يومين، لترفع صلاة المغرب عند تمام الساعة 6:31 مع آخر أيام شهر رمضان بزيادة قدرها 16 دقيقة عن اليوم الأول، بينما يُرفع أذان الفجر عند تمام الساعة 3:46 دقيقة في آخر أيام الصيام، حيث تنقص ساعات الليل بمقدار دقيقة واحدة يوميا، بنقص قدره 33 دقيقة عن اليوم الأول.

صلاة التراويح لمدة نصف ساعة بالمساجد الجامعة

وشددت وزارة الأوقاف على الالتزام بمواقيت الصلاة ورفع أذان المغرب في محافظة المنيا في المواعيد المقررة، وأعلنت الوزارة عن إقامة صلاة التراويح في حدود نصف ساعة في المساجد الجامعة التي تقام فيها صلاة الجمعة، مع عودة درس العصر في رمضان لمدة تتراوح بين 7 و10 دقائق، وخاطرة خفيفة في استراحة صلاة التراويح في حدود 5 دقائق، مع تطهير وتعقيم المساجد بشكل مستمر، وإلتزام المصلين بإتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية وإرتداء الكمامات أثناء الصلوات حفاظا علي صحة وسلامة الجميع.