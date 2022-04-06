«الشرقية»: تلقينا 1022 طلب استخراج تراخيض إنشاء مباني خلال مارس الماضي

ثمّن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مجهودات إدارة نظم معلومات البنية التحتية خلال شهر مارس 2022، لما قام العاملون به من إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي، وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.

بذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة الحالية

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدا في التعرف على احتياجات الإدارة وتلبيتها لتسهيل أعمالها وإنجاز الملفات التي تتعامل معها بالشكل الأمثل، وذلك ببذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة الحالية والمضي قدما نحو تحقيق نسب إنجاز كبيرة في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية.

تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني

من جانبها، أشارت المهندسة داليا سليم، مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام بمحافظة الشرقية، إلى أن الإدارة خلال شهر مارس 2022، استقبلت 1022 طلبا من المواطنين لاستخراج تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني، وكذلك الانتهاء من إعداد 894 شهادة استبيان توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بهم، وإعطاء 104 موافقات فنية على أعمال الحفر، فضلا عن رفع الإحداثيات لأراضى أملاك الدولة بأرض الخطارة.

كما تم رفع إحداثيات قطعتين أملاك سكة حديد لتخصيصهم للمنفعة العامة وقطعة أرض مخصصة لإنشاء معهد ديني بقرية ميت ربيعة، وكذلك رفع مساحي وكشف شبكة المرافق الأرضية للتمهيد لإنشاء كوبري منطقة الشبانات، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من فحص 86 طلب تدقيق إحداثيات خاصة بملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وذلك حرصا من المواطنين على الدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تم تقديمها خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التصالح والتقنين.

استخدام أجهزة كشف مغناطيسي متطورة

وأوضحت مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية، أن أعمال الإدارة تتمثل في اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة، ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية «ورقية - رقمية»، ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته، وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي «AS-BUILT» واستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS باستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق وإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.