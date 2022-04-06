توزيع «شنط رمضان» لمرضى الكلى ورعاية 2645 أسرة في مطروح (صور)

بدأت جمعية أصدقاء مرضى الكلى بمطروح، في تجهيز «شنط رمضان» لأسر المرضى والاكثر احتياجا والمدونة بالجمعية، وزار اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، مقر الجمعية بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح السكرتير العام خلال الزيارة أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لا يألوا جهداً في تقديم الدعم وعدم التأخر في تحمل المحافظة لتكاليف العلاج وتقديم المساعدة لجميع المرضى خاصة غير القادرين، ومنهم مرضى الكلى بمطروح، سواء داخل مستشفيات مطروح أو في مستشفيات خارج المحافظة.

دعم مستشفيات مطروح بأجهزة كلى

وقال السكرتير العام لمحافظة مطروح، على هامش زيارته لجمعية أصدقاء مرضى الكلى بمطروح، إنَّه جرى دعم وحدة غسيل الكلى بالمستشفى العام ومستشفيات مطروح الأخرى بأجهزة غسيل، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأكّد تقديم كل الدعم للجهود المخلصة لخدمة أهالي مطروح والحرص على وصول الدعم لمستحقيه، مع مقترح تبني فكرة تشكيل مجلس أمناء تحت مظلة قانونية لمتابعة وتوفير العلاج لغير القادرين وتوفير كافة احتياجاتهم الملحة لتوفير حياة كريمة لهم يتبناها عدد من رجال الأعمال للمساهمة الجادة والفاعلة، خاصة مع توافر البيانات الحقيقية للمستحقين.

رعاية أسر مرضى الكلى والضمور والأورام

وأكّد أمير حنفي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى الكلى، أن الجمعية ترعى عدد كبير من أسر المرضى منهم 2645 أسرة لمرضى الفشل الكلوي والأورام والضمور وغيرها، مع توافر جميع البيانات عنها وتوزيع كميات المواد الغذائية والعينية وغيرها طوال العام، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، إذ جرى تغطية احتياجاتها بعدد من مدن المحافظة من خلال مندوبين بجهد تطوعي للوصول إلى جميع المناطق في كل مدينة.