«التموين»: 3 أسعار مختلفة لـ«شنط رمضان» وفقا لعدد السلع بها

قال عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب لشركة الجملة التابعة لوزارة التموين، إن الوزير وجه بالاستعداد لشهر رمضان منذ بداية شهر رجب، لأن استهلاك السلع في شهر رمضان يكون بكميات متضاعفة، ووجه أيضًا بالعمل على تخفيض الأسعار من 25% إلى 30%، إذ يؤدي ضخ السلع إلى توازن الأسعار، مبينًا أن هناك 1300 منفذ استهلاكي تابع للتموين، وجرى افتتاح 200 شادر على مستوى الجمهورية في المناطق النائية وتوفير 100 سيارة محملة بكميات تتراوح من طن إلى 5 أطنان من منتجات اللحوم والأسماك.

نماذج شنط رمضان

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك 3 أسعار لـ«شنط رمضان» تبدأ من 52 جنيهًا بها 6 سلع وأخرى بـ95 جنيهًا بها 8 سلع، والثالثة بـ123 جنيهًا بها 10 سلع أساسية بجانب سلع البلح الفاخر، وهناك «كوبونات» فاخرة توفر سلعا لغير القادرين وتبدأ بفئات 20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه، ويصعب تزويرها ويمكن استخدامها مرة واحدة.

هواتف المندوبين متاحة لحل المشاكل

وأوضح العضو المنتدب لشركة الجملة التابعة لوزارة التموين، أن المستفيد يمكنه صرف السلع بـ«الكوبون» من أي مكان لصرف السلع التي يحتاجها، لافتًا إلى أن هواتف المندوبين متاحة دائمًا لحل المشاكل التي تواجه المواطنين، ولا يوجد مشاكل وسط الطلب المتزايد على شراء السلع من المواطنين.