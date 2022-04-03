10 شنط رمضان لكل مدرسة لتسليمها للطلاب الأكثر احتياجا بدمياط

وزعت مديرية التربية والتعليم بدمياط لكل مدرسة بمختلف الادارات التعليمية 10 شنط للطلاب الاكثر احتياجا وذلك ضمن مبادرة «شنطة الخير في رمضان» التي أطلقها خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم، بهدف تنمية روح العطاء لدى الطلاب وبما يساهم في رفع المعناة عن الأسر الأكثر احتياجا مع بداية شهر رمضان الكريم وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية.

مبادرة شنطة الخير

كانت مديرية التربية والتعليم بدمياط أطلقت مبادرة شنطة الخير بالتعاون بين العاملين بالقطاع التعليمي واولياء الأمور بدمياط، لتوفير العديد من السلع الغذائية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا ومن ثم توزيعها على طلاب الاسر الأكثر إحتياجا.

وقال خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط إن فعاليات المبادرة بدأت باستلام مديري المدارس للمواد الغذائية من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور المتبرعين لتوزيعها علي الأسر وذلك تحت إشراف توجيه عام التربية الاجتماعية ومديري الإدارات التعليمية.

مبادرة تطوعية من الطلاب وأولياء الأمور

وأوضح «خلف» أن المبادرة تم اطلاقها لتكون تطوعيا من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، للمساهمة في مساندة الدولة لمحاربة الغلاء، وهو الذي يعتبر تجسيداً نموذجياً لدور المشاركة المجتمعية في المرحلة الحالية بالتكاتف والتلاحم مع احتياجات ومتطلبات المواطنين وخاصة في شهر رمضان الكريم.

وتقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بالشكر لكل من ساهم وساعد في مبادرة «شنطة الخير في رمضان» بإعتبارها صورة من صور التكافل الاجتماعى والتى تتجلى خلال الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم والتى تكتسب فى مصر طابعًا خاصًا جداً.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن المشاركين من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ومديري المدارس ومديري عموم المديرية ومديري الإدارات التعليمية جمعوا تلك السلع بالمجهودات الذاتية قبل الشهر الكريم بأسابيع علي إعداد وتجهيز «شنطة رمضان» والتى تعد أحد أهم صور التكافل فى رمضان، بدعم غير مسبوق، خاصة من طلاب المدارس وحتى أطفال الروضات.