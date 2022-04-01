«أتوبيس السعادة» يشارك في تعبئة شنط رمضان مع «مصر الخير».. فيديو

شباب وبنات وشوشهم مصرية سمحة يتجمعون تحت سقف مؤسسة «مصر الخير» بهدف نشر الفرحة، وتعبئة «كرتونة مصر الخير»، بكل جدعنة وحب وخير لإضفاء السعادة على قلوب المحتاجين في شهر الصوم.

واحتفل برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، بقدوم شهر رمضان المبارك على طريقته الخاصة، حيث رصد داخل أحد مقرات مؤسسة مصر الخير تعبئة كراتين رمضان.

تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية

«اليوم دة بنستناه من السنة للسنة»، بهذه الكلمات بدأ معتز محمد، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مؤسسة «مصر الخير»، حديثه عن عن ملامح حملة المؤسسة لرمضان هذا العام، مضيفا أن العمل في هذه الحملة يبدأ قبل الحملات الموسمية للمؤسسة مثل الشتاء أو صك الأضحية، وذلك للانتهاء من الإجراءات الإدارية التي يتطلبها الموضوع لنجاح الحملة ويكون لها تأثير مباشر على المجتمع.

الكرتونة موجهة لأصحاب الهمم وكبار السن

وأضاف «محمد»، خلال لقاء ببرنامج «أتوبيس السعادة» أن الحملة هذا العام تتكون من 4 منتجات، فالمنتج الأول يتمثل في الكرتونة مخصص لذوي الإعاقة والأسر التي بها أفراد كبار سن، ولا يستطيعون شراء منتجات غذائية من الخارج، والمؤسسة تساعدهم في تلبية احتياجتهم من خلال الكرتونة، والتي لا يدون عليها اسم أو شعار المؤسسة منذ 3 سنوات لعدم الإحراج، «الحاجة بتوصل لهم لحد عندهم».

«كارت الخير» يحفظ كرامة المستحق

وأشار إلى أن المنتج الثاني، ويعد المنتج الأساسي، وهو «كارت الخير»، ومميزاته كثيرة، حيث يحفظ كرامة المستحق، فمن خلاله يستطيع شراء احتياجاته بنفسه في السوبر ماركت، «كارت الخير يساعد على العفة للناس اللي مش بتحب تمشي بكرتونة».

ولفت إلى أن مؤسسة «مصر الخير» تعمل مع أكثر من 5 آلاف جمعية شريكة على مستوى مصر، وهي جمعيات تتواجد في المجتمع الريفي أو المجتمع الذي تقدم له المؤسسة خدمات في أبعد نجع في أبعد مكان بمصر، مثل الوادي الجديد وحلايب وشلاتين وأسوان والأقصر.