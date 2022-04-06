عاجل.. وكيل «موازنة النواب» يتقدم بطلب إحاطة ضد وزير التنمية المحلية بسبب مشروعات سوهاج

تقدم النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طما و طهطا و جهينة بسوهاج بطلب إحاطة ضد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بخصوص حبس المال العام بمحافظة سوهاج وعدم استغلال المخصصات المالية في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية عن العام المالي الحالي.

سالم: سوهاج لا تستفيد من الاعتمادات المالية للمشروعات

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة كانت قد وافقت على تخصيص 820 مليون جنيه في جانب الاستثمارات بموازنة 2021-2022 وأتاحت منها حتى نهاية مارس الجاري 278 مليون جنيه بنسبة 40٪ وأن ما تم سحبة يعادل 29٪ فقط من المبلغ المعتمد بما قيمتة 239 مليون جنيه مما ترتب عليه عدم الاستفادة من المبالغ المخصصة من الدولة لتنفيذ المشروعات المدرجة بموازنة محافظة سوهاج، موضحا أن هذه المخصصات المالية بعيدا عن ما أدرج من اعتمادات مالية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة.

وأوضح نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج مصطفى سالم أن هذا الأمر يعد تقاعس و تراخي في الاستفادة مما وفرته الدولة من اعتمادات مالية وحرمان للمواطن السوهاجي من خدمات هو في أمس الحاجة لها في ظل احتياج المحافظة للمزيد من الاستثمارات التي تضمن توفير الخدمات الهامة للمواطنين.

وكيل «الخطة والموازنة» يطالب بتحديد أسباب عدم تنفيذ مشروعات سوهاج

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هذا الأمر يعد تراجعا وترهلا فى أداء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وعجزة عن تلبية والوقوف على احتياجات المواطن السوهاجي بالشكل الذي يليق به.

وطالب النائب مصطفي سالم بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الخطة والموازنة لمناقشته وتحديد أسباب عدم التنفيذ والمسئول عن هذا التقاعس وعدم تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات مصر المختلفة وخاصة بمحافظات الصعيد ما يؤثر بالسلب على حياة المواطن ويخالف تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بجدية العمل و سرعة الأداء وتحقيق متطلبات المواطن علي أكمل وجه.