النائب مصطفى سالم يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الحكومة حول «كوبري طهطا»

تقدم النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما وطهطا وجهينة في سوهاج، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن عدم البدء في تنفيذ مشروع كوبري يربط بين مدينة طهطا غربا وقرية الخذندارية شرقا رغم أهمية هذا المشروع لخدمة المواطنين والتيسير عليهم.

كوبري قرية الخذندرية يخدم 20 ألف نسمة

وأوضح مصطفى سالم، خلال طلب الإحاطة أن قرية الخذندرية يقيم بها أكثر من 20 ألف نسمة يتعرضون بشكل يومي لمخاطر عديدة ومتاعب دائمة بسبب استخدامهم لعبارة نهرية متكررة الأعطال والحوادث وعليها زحاما شديدا وتنقطع عنهم سبل الحياة بعد توقف العمل بها أخر النهار يوميا، مشيرا إلى أنه كان قد تقدم بطلب لوزارة التخطيط لإنشاء الكوبري في 13 نوفمبر 2018، وتمت مخاطبة محافظة سوهاج عن طريق الوزارة في 4 يوليو 2019 بإنشاء الكوبري وإدراجه ضمن مشروعات المكون المحلى لبرنامج التنمية المحلية، وتم تجديد الطلب مرة أخرى في 17 يونيه 2021، كما خاطبت وزارة التخطيط والمتابعة محافظة سوهاج في ذات الموضوع في 2 أغسطس 2021 لإعداد مقايسة تقديرية لإنشاء الكوبري تمهيدا لسرعة البدء في تنفيذه بخطة العام المالي الحالي.

ومن جانبها، أفادت محافظة سوهاج في ردها على وزارة التخطيط والمتابعة بأن المشروع من المشروعات التي لا يمولها برنامج تنمية الصعيد ولم تقم بإعداد المقايسة والتصميمات اللازمة لذلك.

سالم: الكوبري يحمى المواطنين من الأخطار والمشقة

وخلال طلب الإحاطة المقدم أكد النائب مصطفى سالم، أهمية إدراج هذا المشروع الحيوي وتنفيذه عن طريق إحدى وزارات النقل أو التنمية المحلية أو الري والموارد المالية للتيسير على المواطنين ومنعهم من التعرض للأخطار والمشقة والمتاعب واعتبار المشروع شريانا تنمويا مهما يخدم قطاع كبير من المواطنين بمراكز طهطا وجهينة، في ظل توجيهات واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل محافظات الصعيد وجميع المواطنين بكل قرى ونجوع مصر والسعي نحو توفير حياة كريمة لهم.