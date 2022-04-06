«صحة البحيرة»: سلبية عينات آخر 28 حالة مصابة بكورونا في مستشفيات العزل

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الجهود المبذولة بالتنسيق مع وزارة الصحة وكل الجهات المعنية بمراكز ومدن المحافظة في التصدي لجائحة فيروس كورونا، وتطعيم المواطنين باللقاحات المضادة للفيروس.

وأشاد محافظ البحيرة بجهود وزارة الصحة ومديرية الصحة في توفير كل أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بمراكز التطعيمات الثابتة والمتحركة، والتي تتناسب مع جميع الفئات العمرية والحالات الصحية للمواطنين، إضافة إلى تكثيف حملات التوعية خلال الفترة الماضية وحملات الرش والتعقيم.

نتائج سلبية

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة والسكان خلو مستشفيات محافظة البحيرة من أي مرضى مصابين بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الجائحة، مشيراً إلى أن جميع نتائج تحاليل عينات PCR» لفحص فيروس كورونا سواء للحالات المشتبه بها أو المسافرين جاءت جميعها سلبية على مدار 10 أيام الماضية.

كما أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن نتائج تحاليل عينات «PCR» بالأقسام الداخلية وعددها 13 حالة، والعناية المركزة وعددها 15 حالة بجميع المستشفيات جاءت سلبية أيضاً، وتم نقلهم إلى الأقسام العادية.

البحيرة الأعلى في نسبة التطعيم

وتعد محافظة البحيرة من أكثر محافظات الجمهورية في نسب تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، وذلك وفقاً للتقارير الخاصة بمعدلات تطعيم المواطنين بالجرعات الأولى والثانية والتنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبلغ عدد من تلقوا اللقاح كجرعة أولى 3 ملايين و181 ألفا و172 شخصا، بينما من تلقوا الجرعة الثانية 2 مليون و256 ألفا و927 شخصا حتى اليوم ، لافتاً إلى استمرار الفرق المتنقلة في القيام بحملات التطعيم أمام المساجد الكبرى والتجمعات خلال شهر رمضان المبارك ، بالإضافة إلى مراكز التطعيم الثابتة.