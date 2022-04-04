افتتاح عيادة لمتابعة المتعافين من فيروس كورونا في الإسكندرية

أعلن الدكتور أيمن حليم، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن افتتاح عيادة خارجية بمستشفى صدر المعمورة، لمتابعة المرضى المتعافين من كورونا، والمصابين بمتلازمة ما بعد الكوفيد «post covid syndrome».

وأوضح «حليم»، في بيان اليوم الاثنين، أن العيادة تقوم باستقبال المرضى الذين يعانون من اعراض تنفسية أو عصبية أو نفسية أو قلبية، بعد تعافيهم من الكوفيد وناتجة عن الاصابة.

5 تخصصات في العيادة

من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن شوقى، مدير مستشفى صدر المعمورة، إن العيادة تقدم الكشف الطبي في تخصصات المخ والأعصاب والطب النفسي والأمراض الصدرية والقلب بنظام «الكونسولتو»، حيث يتواجد 3 استشاريين في التخصصات المذكورة، في وقت واحد لتقييم حالة المريض.

وأوضح أنه يتم عمل أشعة على الصدر ورسم قلب وبعض التحاليل الضرورية للمرضى للوقوف على حالتهم الصحية، كما توفر عيادة ما بعد الكوفيد خدمة مراجعة العلاج عن طريق الصيادلة الإكلينيكيين لتعديل الجرعات الدوائية، ومنع حدوث مضاعفات دوائية في المرضى المستخدمين لعدد من الأدوية للأمراض المزمنة، علاوة على تقديم المشورة التغذوية والعلاج الطبيعي لمتلازمة ما بعد الكوفيد.

تقييم مؤشرات جودة خدمات طب أسرة الأمل

في سياق آخر، أعلن وكيل وزارة الصحة الانتهاء من تقييم مؤشرات جودة خدمات الرعاية الأولية لمركز طب أسرة الأمل، في منطقة الجمرك الطبية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة للتقييم، والتى تستهدف 6 وحدات صحية بالإسكندرية.

وقال وكيل الوزارة إن التقييم تم بواسطة لجنة من منظمة الصحة العالمية بحضور ممثلى وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، وتم التقييم من خلال 12 مؤشرا خاصا بالرعاية الاولية بالإضافة الى تقييم مؤشر الشكاوى، موضحا أن تهيئة المركز شارك فيها إدارات الرعاية الاساسية والأمومة والطفولة والجودة والصيدلة والمعامل والتمريض بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

من جانبها قالت الدكتورة شيماء صبري، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، إنه سبق واجتازت 42 وحدة صحية، تابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، التقييم خلال المرحلتين الأولى والثانية، وبانتهاء التقييم اليوم تكون المحافظة قد انتهت من المرحلة الثالثة للتقييم، بإجمالي عدد 48 وحدة ومركزا صحيا بمختلف المناطق الطبية الثماني.