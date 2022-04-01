عاجل.. الصحة الروسية تسجل أول لقاح أنفي في العالم ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل أول لقاح أنفي في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، ويتكون من جرعتين، ويمكن تناوله للأشخاص بدءا من عمر 18 عاما.

الصحة الروسية سجلت الشكل الأنفي من لقاح سبوتنيك

وذكرت الخدمة الصحفية للصحة الروسية، في بيان، أن «وزارة الصحة الروسية سجلت الشكل الأنفي للقاح سبوتنيك V، للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي طوره مركز جاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا الاتحادية»، وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأوضحت الصحة الروسية، أن اللقاح الأنفي يتكون من جرعتين، تفصل بينهما ثلاثة أسابيع، مضيفة أنه يمكن استخدامه لمن يبلغ 18 عاما أو أكبر.

التأثيرات الجانبية للقاح الأنفي الجديد في حدها الأدنى

وكان نائب مدير مركز جاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة دينيس لوجونوف، قال في وقت سابق إن التأثيرات الجانبية للقاح الأنفي الجديد ضد كورونا، في حدها الأدنى.

وكانت عدة محاولات في دول غربية قد بدأت للتوصل إلى لقاح أنفي لفيروس كورونا، وسط تقارير رجحت أن مثل هذه اللقاحات ستكون فعالة أكثر مقارنة باللقاحات التي تؤخذ عن طريق الحقن.